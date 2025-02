Addio malasosta e atti vandalici, a Nizza Millefonti arrivano 30 nuovi alberelli

Dopo un ultimo intervento di ripiantumazione risalente al 2016-2017, nel corso degli anni molti alberelli posizionati in sede propria, sono stati rimossi per via di numerosi atti vandalici e deturpamenti, causati soprattutto dalla malasosta presente quotidianamente lungo l'arteria stradale.

Alberi abbattuti

Sono 26 gli alberelli abbattuti negli anni lungo via Ventimiglia, tra via Millefonti e corso Maroncelli, come denunciato dai residenti del quartiere. E oggetto di una mozione della consigliera della Lega, Claudia Amadeo.

Così, a distanza di anni, la Circoscrizione 8 e la Città hanno avviato, su via Ventimiglia (zona Nizza Millefonti), un importante intervento di messa a dimora di oltre una trentina di nuovi alberelli, a completamento di quelli già esistenti, che godono di buona salute.

Impalcature di protezione