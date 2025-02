Nichelino, via Torino invasa da migliaia di persone per la sfilati dei carri del Carnevale [FOTO]

Giovani e meno giovani, famiglie e single, ma soprattutto tantissimi bambini hanno colorato e pacificamente invaso nella giornata di ieri, domenica 16 febbraio, via Torino a Nichelino per la sfilata dei carri allegorici.

Grande partecipazione di pubblico

Un successo ancora maggiore di quello che si era registrato sabato in piazza Di Vittorio per il Carnevale dei bambini, che ha confermato come l'appuntamento nichelinese sia ormai un evento di portata regionale. Un evento destinato a crescere e a migliorare ancora nei prossimi anni, visto che sono in arrivo 10 mila euro per il Carnevale cittadino: il contributo arriva dall’ufficio di Presidenza della Regione Piemonte grazie all’intervento di Valentina Cera, consigliera regionale Avs e componente dello staff del presidente del Consiglio regionale oltre che consigliera comunale di Nichelino.

10 mila euro in arrivo dalla Regione

Evidente la soddisfazione alla fine del sindaco Giampiero Tolardo: "Quest’anno il nostro Carnevale ha guardato al futuro con il carro dedicato all’intelligenza artificiale, realizzato da Patela Vache, che ha chiuso la sfilata con creatività e ironia. Ad aprirla, invece, sono stati Monsù Panaté e Madama Farina con il carro di rappresentanza, dando il via a una giornata di festa e condivisione". Tra i tanti, molto apprezzato anche il carro che inneggiava all'amore libero, oltre a quello con la gigantografia del Tirannosauro che ha chiuso la sfilata.

Applausi per Monsù Panaté e Madama Farina