Torino Jazz Festival 2026: svelati i primi quattro nomi della 14^ edizione

Il Torino Jazz Festival, con la direzione artistica di Stefano Zenni, anticipa i primi quattro grandi nomi della XIV edizione in programma a Torino dal 25 aprile al 2 maggio 2026, con anteprime a partire dal 22 aprile.
Tra i protagonisti Fabrizio Bosso, con About Ten al Teatro Colosseo sabato 25 aprile alle ore 21.00. Il trombettista torinese rilegge i grandi maestri del jazz, da Duke Ellington a Dizzy Gillespie, affiancando composizioni originali, con arrangiamenti e direzione di Paolo Silvestri. Si prosegue con i Funk Off, al Teatro Alfieri lunedì 27 aprile alle ore 21.00, insieme al quartetto Vox Artificiosa in This is not an Orchestra: una produzione originale TJF che fonde funk, scrittura contemporanea e dimensione performativa, in uno spettacolo dall’energia debordante.
Venerdì 1° maggio alle ore 18, all’Auditorium Giovanni Agnelli, è in programma The Great Flood, produzione TJF: il film di Bill Morrison con musiche eseguite dal vivo da Bill Frisell ed Eyvind Kang, dedicato all’alluvione del Mississippi del 1927. Gran finale al Teatro Colosseo, sabato 2 maggio alle ore 21.00, con due protagonisti del jazz mondiale: John Scofield e Gerald Clayton. La chitarra di Scofield incontra il pianismo innovativo di Clayton, tra le voci più autorevoli della nuova generazione jazzistica.
Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Città di Torino a sostegno dei festival locali, il TJF avvia tra marzo e maggio una serie di collaborazioni con tre diverse manifestazioni. Il primo appuntamento, in coproduzione con Seeyousound – International Music Film Festival, è in programma giovedì 5 marzo alle ore 18.30, con la performance dal vivo Nothing Wrong del pianista torinese Fabio Giachino, che segue la proiezione di Herbie di Patrick Savey, film omaggio a Herbie Hancock.