Musica, teatro e arte gratis a Torino: torna "La cultura dietro l'angolo"

Tredici istituzioni culturali coinvolte, 10 presidi territoriali coordinati dall'associazione rete delle Case di Quartiere. Quasi 400 appuntamenti tra concerti, laboratori e workshop: ben 140 in più rispetto allo scorso anno. Sono questi i numeri dell'edizione 2025/2026 de "La cultura dietro l’angolo", il progetto di Città di Torino e Fondazione Compagnia di San Paolo che porta la cultura a poca distanza da casa.

I luoghi

Dalla Casa nel Parco di Mirafiori e Bagni Pubblici di via Agliè, alla Fabbrica delle E/Binaria di corso Trapani e Officine CAOS alle Vallette, fino alla Casa del Quartiere di San Salvario. Eventi diffusi su tutto il territorio: a dare il via la Festa di Inverno in programma dal 6 all' 8 marzo nei presidi territoriali. La festa di fine estate si terrà invece dal 25 al 27 settembre.

"La cultura dietro l'angolo" inizierà il 10 marzo 2025, con un appuntamento a settimana in ogni presidio, e proseguirà fino a gennaio 2026. Anche quest’anno il calendario è ricco di appuntamenti gratuiti di musica, teatro, scienza, arte, storia e fotografia, ideati e prodotti dalle 13 istituzioni culturali selezionate.

Nel 2024 oltre 12mila passaggi

Nel 2024, come ha ricordato l'assessora alla Cultura Rosanna Purchia, ci sono stati "oltre 12 mila passaggi agli appuntamenti, più del doppio rispetto all’anno precedente". "Un risultato importante - ha aggiunto - che testimonia il crescente interesse del pubblico per un’offerta culturale diffusa e accessibile".

"Promuovere cultura - ha aggiunto l'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli- significa anche aiutare a superare le disuguaglianze, abbattere le barriere sociali e combattere l’esclusione, rafforzando il senso di comunità".