Ancora urla e schiamazzi notturni a Pozzo Strada. E nel cortile condominiale ignoti lasciano feci

Schiamazzi notturni, musica ad alto volume, assembramenti fino all’alba e giardini pubblici invasi dai rifiuti al mattino. È questo il quadro che tornano a denunciare i residenti di via Trecate e via Bardonecchia, dopo l'ennesima nottata insonne ed un brutto risveglio: qualcuno ha lasciato degli escrementi nel cortile condominiale.

Nel mirino finiscono due locali di Pozzo Strada, aperti fino all’alba. Le giornate più critiche sono il mercoledì e la domenica per le urla dei clienti, mentre musica e rumori si concentrano appunto nel fine settimana.

Quasi 400 firme contro degrado

La protesta del quartiere non è nuova. I residenti hanno raccolto quasi 400 firme per chiedere interventi immediati, denunciando non solo il disturbo della quiete pubblica, ma anche il degrado urbano.

Questa notte l'ennesimo episodio di vandalismo. Il cancello del complesso abitativo su via Trecate, dal lato del cortile, era aperto perché rotto. Ignoti "hanno pensato di lasciare un sacchetto con escrementi". Una circostanza che si era verificata in passato: a giugno, dopo un controllo della Polizia Municipale all'interno di uno dei locali, erano state lasciate delle feci vicino l'androne di casa.

Urla e schiamazzi

Gli abitanti del complesso hanno così deciso di inserire delle luci alimentate con pannello solare vicino alla passerella condominiale, per scoraggiare eventuali malintenzionati. La notte scorsa però è andato in scena l'ennesimo copione: circa cento persone, dopo aver trascorso la serata nei locali notturni, si sono poi riversate in strada con urla e schiamazzi.

"La gente - spiega un residente - ha paura cosa: dobbiamo fare ancora? Mi sento sconfitto come cittadino perché non vedo via d'uscita". Lunedì scorso in Sala Rossa è stata discussa un'interpellanza sul tema presentata dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.