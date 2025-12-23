Borgata Lesna, tra due anni di lavori il nuovo quartiere commerciale di Grugliasco

Due anni di cantieri e lavori intensi che trasformeranno Borgata Lesna, quartiere di confine tra Grugliasco e Torino, in una vera e propria fucina del commercio e delle offerte per il tempo libero.

Al via tre cantieri fondamentali per la riqualificazione e ridefinizione della zona: il primo, quello della fermata della linea ferroviaria metropolitana 5, è in pieno svolgimento e dovrebbe terminare a dicembre 2026 per portare la fermata a entrare in esercizio nel 2027, subito dopo quella del San Luigi; il secondo, ha preso il via dall'altra parte di via Tirreno e riguarda la Cascina Armano, l'arrivo del cinema, la cui apertura è prevista per la fine del 2026, la realizzazione di un'area commerciale e di un'area food e di intrattenimento; il terzo, che partirà a inizio 2026, riguarda la riqualificazione e l'ampliamento della Shopville Le Gru nella parte originale.

«Siamo soddisfatti che progetti avviati anche molto tempo fa vedano finalmente l'avvio e che tutte le vicissitudini, Covid compreso, non li abbiano fermati - affermano il sindaco Emanuele Gaito e l'assessore alla Governance Territoriale Luciano Lopedote – Da un lato la tenacia degli operatori e dall'altro la ferma volontà dell'Amministrazione Comunale di proseguire nella trasformazione di un'area strategica come quella di Borgata Lesna hanno determinato finalmente la partenza dei tre cantieri. Nell'area dove sorgerà il cinema si creerà uno spazio sociale importante con l'obiettivo di attirare persone, soprattutto giovani, sia di giorno che di sera, anche in considerazione dell'arrivo del nuovo Polo Scientifico Universitario e delle 10mila persone che porterà con sé e che vorremmo che vivessero la città di Grugliasco anche al di fuori del campus. Dall'altro lato della strada, la rete di trasporti sarà implementata in maniera decisamente importante e consentirà spostamenti e collegamenti rapidi con il centro di Torino e, infine, l'ampliamento della Shopville Le Gru qualificherà la zona come il polo commerciale più importante del Nord Italia. Tutto questo contribuirà a realizzare l'obiettivo iniziale dell'Amministrazione, ossia valorizzare la zona di Borgata Lesna e trasformarla davvero in un nuovo quartiere appetibile e molto frequentato».