Cimiteri: gli orari degli ingressi e degli uffici durante le festività

In tutte le giornate di Festività i cimiteri saranno aperti dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Le auto autorizzate ad entrare (ultra settantenni, chi ha gravi patologie e difficoltà a camminare) possono accedere tutti giorni durante l’orario di apertura con uscita alle ore 12.30, eccetto venerdì 26 dicembre Santo Stefano, in quanto si svolgono i funerali e sono consentite solo le auto a seguito dei carri funebri. Gli uffici presso i cimiteri Monumentale e Parco, saranno chiusi al pubblico nei giorni 25 Dicembre, 1 Gennaio e 6 Gennaio. A Santo Stefano, 26 dicembre, aperti solo per ricevere i funerali dalle 8.30 alle 12.30. Nelle giornate di vigilia del 24 dicembre e 31 dicembre chiuderanno alle ore 13.
Orario cimiteri e uffici nello specifico:
- Mercoledì 24 dicembre – cimiteri aperti dalle ore 8.30 alle 16.30 – Uffici aperti sino alle ore 13.
- Giovedì 25 Dicembre – nel giorno di Natale cimiteri aperti dalle ore 8.30 alle 12.30. Coloro che sono autorizzati possono entrare con l’auto. Chiusi gli Uffici.
- Venerdì 26 Dicembre – a Santo Stefano cimiteri aperti dalle ore 8.30 alle 12.30, divieto di accesso alle auto autorizzate eccetto quelle a seguito di carri funebri. Uffici aperti sino alle 12.30 per accogliere i funerali.
- 31 dicembre – cimiteri aperti dalle ore 8.30 alle 16.30 – Uffici aperti sino alle ore 13.
- Giovedì 1 Gennaio – cimiteri aperti dalle ore 8.30 alle 12.30. Coloro che sono autorizzati possono entrare con l’auto. Chiusi gli Uffici.
- Martedì 6 Gennaio – all’Epifania cimiteri aperti dalle ore 8.30 alle 12.30. Coloro che sono autorizzati possono entrare con l’auto. Chiusi gli Uffici.