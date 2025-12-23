Il grande cuore dello Juventus Club Grugliasco: doni e giocattoli per i bimbi dell'ospedale di Rivoli

Nei giorni scorsi il presidente dello Juventus Club di Grugliasco, Massimo Paparella, ha consegnato i giocattoli acquistati dai soci del Club al reparto di pediatria dell’ospedale di Rivoli. Un bel gesto di gentilezza, amore e altruismo per addolcire il Natale dei più piccoli.
Il sindaco Emanuele Gaito ringrazia tutti i soci del Club e gli operatori dell'ospedale: «La consegna dei giocattoli è diventata ormai una bellissima tradizione. Ogni anno sappiamo di poter contare su azioni di generosità verso il prossimo che, oltre regalare un sorriso ai bimbi, riempiono di gioia anche noi. Grazie anche a tutti i sanitari che si prendono cura dei piccoli pazienti».
«Ringrazio tutti i nostri soci – afferma il presidente dello Juventus Club di Grugliasco Massimo Paparella – che ogni anno partecipano con entusiasmo a questa splendida iniziativa».