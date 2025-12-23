Raccolta rifiuti: il calendario di Amiat durante le festività

In occasione delle festività natalizie, Amiat Gruppo Iren effettuerà i servizi di raccolta rifiuti secondo il seguente calendario:

Giovedì 25 dicembre 2025: la raccolta non viene effettuata per tutte le frazioni; l’organico è posticipato a venerdì 26 dicembre, la carta a sabato 27 dicembre; non recuperabile, vetro e plastica posticipati a domenica 28 dicembre;

Venerdì 26 dicembre 2025: passaggio regolare per tutte le frazioni.

Giovedì 1° gennaio 2026: la raccolta non viene effettuata per tutte le frazioni; l’organico è posticipato a venerdì 2 gennaio, la carta a sabato 3 gennaio; non recuperabile, vetro e plastica posticipati a domenica 4 gennaio.

Martedì 6 gennaio 2026: passaggio regolare per tutte le frazioni.

I Centri di Raccolta saranno chiusi il 25 dicembre e il 1° gennaio; il 24 e il 31 dicembre saranno aperti al mattino solo gli ecocentri di via Ravina e via Zini. Il Servizio di Customer Care Ambientale sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00, esclusi i giorni festivi.

Dal 16 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 è inoltre attivo il servizio straordinario “Cartacinesca” per la raccolta di cartone dedicato agli esercizi commerciali di alcune vie della città.