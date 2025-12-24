Sere di Natale alla Reggia: luci, musica e aperture serali fino all’Epifania [FOTO]

Nel suggestivo contesto di Immaginaria 2025, ambientato tra le strade e le piazze del centro storico di Venaria Reale, prendono il via le Sere di Natale alla Reggia, con aperture serali del Piano Nobile della Reggia e la mostra Fernand Leger. fino alle ore 21 durante la settimana e alle ore 22 nel weekend e festivi, dal 26 dicembre al 5 gennaio.

Il pubblico è accolto, con un biglietto a tariffa speciale, fra suggestive illuminazioni sulle facciate, il videomapping di Gaspare Di Caro e decorazioni natalizie nelle sale barocche. Sono inoltre in programma concerti pomeridiani, attività e cacce al tesoro per bambini e famiglie, e l’immancabile Concerto di Capodanno alla sera del 1° gennaio. Un’occasione per vivere la magia del Natale tra luci, atmosfera regale, arte e architettura.

CONCERTO AL CASTELLO DELLA MANDRIA: MUSICA RINASCIMENTALE TRA DIVERTIMENTO E DANZE

Sabato 27 dicembre alle ore 14.45, nell'ambito della rassegna musicale "Cerimoniale e divertissement", il Castello della Mandria ospita nel suo Salone delle Feste il concerto Musica rinascimentale. Tra Divertimenti e Danze, un viaggio attraverso il mondo sonoro rinascimentale, un’epoca in cui la danza, la poesia e l’arte strumentale s’intrecciavano in un equilibrio perfetto. Le musiche scelte provengono da manoscritti, raccolte e codici dell’Europa rinascimentale, eseguite con copie fedeli degli strumenti d’epoca per restituire il colore, la morbidezza e l’energia di quel tempo. Dalle Paduane solenni alle Gagliarde vivaci, dalle frottole cortigiane alle danze popolari e internazionali, questo concerto mostra un mosaico di stili e di atmosfere, che raccontano la vitalità del rinascimento europeo. I brani sono eseguiti dai Musici della Reale Scuderia, a cura dell'Accademia di Sant'Uberto. Il concerto è compreso nel biglietto d'ingressso al Castello della Mandria (fino a esaurimento posti).

LO ZAPATO: VISITA E LABORATORIO CON CACCIA AL TESORO PER FAMIGLIE

La Festa dello Zapato è un’antica ricorrenza che si celebrava alla corte dei Savoia nel periodo di Natale, in occasione della quale lo scambio dei doni avveniva nascondendo i regali dentro scarpette che i piccoli principini si divertivano a cercare. Domenica 28 dicembre, a partire dalle 15.30, la Reggia propone alle famiglie con bambini una visita guidata speciale con laboratorio didattico e caccia al tesoro dedicata alla scoperta della Reggia e della tradizione dello Zapato.

NATALE IN MUSICA: LINGOTTO MUSICA OFF

Torna il ciclo cameristico di Lingotto Musica che presenta, nello scenario della Venaria Reale, quattro appuntamenti all’interno della Sala di Diana (il 27 e 28 dicembre dalle ore 18.30, il 29 e 30 dicembre dalle ore 17) per vivere l’elegante suggestione delle festività natalizie attraverso melodie barocche e brani salottieri romantici.

CONCERTO DI CAPODANNO ALLA REGGIA 2026

Il 1° gennaio alla Reggia di Venaria si celebra l’inizio del 2026 con un concerto serale di Capodanno all’interno della Cappella di Sant’Uberto. Protagonista è il quintetto di fiati Obiettivo Orchestra, nato in seno al corso di formazione orchestrale realizzato da Filarmonica Trt e Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, con la finalità di fornire alle nuove generazioni di musicisti le competenze necessarie per affrontare il mondo professionale della musica classica e sinfonica. Il quintetto di fiati riunisce cinque tra i migliori allievi del 2025 e desidera proporre trascrizioni nobili di celebri melodie del repertorio sinfonico riadattate per questo ensemble. Programma del concerto: J. Brahms, Hungarian Dance n° 5 A. Zemlinsky, Humoreske - Rondò M. P. Musorgskij, Quadri di un’esposizione M. Ravel, Pavane pour une infante défunte F. Farkas, Early Hungarian dances from the 17th century.

Il concerto ha inizio alle ore 21 presso la Cappella di Sant’Uberto, ed è incluso nel biglietto “Sere di Natale”, con prenotazione alla mail prenotazioni@lavenariareale.it.

LA VENARIA REALE NEL PERIODO NATALIZIO:

• Mercoledì 24 dicembre: chiusura anticipata della Reggia e del Castello della Mandria alle ore 15

• Giovedì 25 dicembre: la Reggia e il Castello della Mandria sono chiusi

• Dal 26 dicembre fino al 6 gennaio: La Venaria Reale è sempre aperta, anche i lunedì 29 dicembre e 5 gennaio, e in occasione delle Sere di Natale l’apertura si protrae anche in orario serale (escluso il 31 dicembre e il 6 gennaio) con biglietto agevolato dedicato.

Per informazioni e programmi dettagliati: lavenaria.it – immaginariavenaria.it.