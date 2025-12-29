Sgombero Askatasuna, i proponenti del patto chiedono l'accesso agli atti

A Torino è iniziato il percorso legale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto lo scorso 18 dicembre. Come riporta Ansa Piemonte, due cittadini, firmatari del Patto di collaborazione siglato con il Comune il 15 maggio 2025 per la cogestione di una parte dell’edificio di corso Regina Margherita, hanno presentato una formale richiesta di accesso agli atti a Comune, Questura e Prefettura.

Assistiti dall’avvocata Valentina Colletta, i due cittadini vogliono ottenere la documentazione che ha preceduto l’operazione delle forze dell’ordine. L’obiettivo è ricostruire le modalità e la tempistica dello sgombero, comprese le comunicazioni tra le istituzioni coinvolte, e chiarire il ruolo giocato nella decisione anche dai due istituti scolastici vicini, che la mattina dell’intervento hanno chiuso per motivi di sicurezza.

Secondo la normativa, le amministrazioni hanno 30 giorni di tempo per rispondere, anche in forma tacita. In caso di mancata risposta o diniego, sarà possibile presentare ricorso al TAR.

La richiesta punta a verificare la legittimità dell’intervento e, se necessario, tutelare i diritti previsti dal patto firmato tra cittadini e Comune per la gestione condivisa di spazi pubblici.