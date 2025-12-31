Come da tradizione il 'primo ciuccio' ai nati il 1° gennaio lo regala Torinoggi

Cari lettori,
proponiamo anche quest'anno l'iniziativa ' Il primo ciuccio lo regaliamo noi” per lanciare un chiaro messaggio di positività, di vita e di speranza.
Crediamo di poter racchiudere il nostro pensiero di Buon 2026 nel donare ai primi due nati (maschietto e femminuccia) il primo giorno dell'anno un 'ciuccio', il primo 'ciuccio'. Griffato con il nome del nostro giornale.
Il ciuccio' per ogni bambino è compagno dei primi anni, strumento unico di consolazione nei momenti difficili, incoraggiatore speciale nelle prime piccole avventure, formidabile ed inseparabile amico.
Ai genitori primi due nati (maschietto e femminuccia) sarà messo a disposizione un 'ciuccio' per il proprio bimbo/a, spedito a casa. Chi ritiene può chiedere in alternativa un bavaglino.
Così vogliamo dare il benvenuto al 2026, sperando che sappia regalare a tutti le gioie e le emozioni che una nuova vita porta sempre in una famiglia.
Per il ritiro inviare mail a media@morenews.it con nome cognome del bambino, ospedale di nascita ed indirizzo di spedizione.