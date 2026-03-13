Leinì, tentano di rubare parti di auto da competizione: arrestati due camionisti

Avevano puntato uno stabilimento di produzione di articoli per auto da competizione, a Leinì, una coppia di autotrasportatori già noti alle Forze dell’Ordine per reati similari sul territorio nazionale.



Il colpo fallito risale ad alcuni giorni fa.

Erano le 19 circa e i due uomini si erano avvicinati allo stabilimento a bordo di un furgone. Dopo averlo parcheggiato, uno dei due aveva scavalcato la recinzione, agendo, in un primo momento, indisturbato all’interno del complesso aziendale. L’allarme del responsabile di sicurezza ha fatto però dopo poco arrivare sul posto alcune pattuglie dei Carabinieri della Stazione di Leinì, che a distanza di pochi metri sono riuscite a bloccare il furgone con entrambi gli autori del furto ancora all’interno.

Nel furgone i militari hanno rinvenuto: 8 paraurti di una nota casa automobilistica e leader nel settore di auto di alta gamma, un paraurti di una seconda altra nota casa automobilistica, 3 gruppi ottici per auto, passamontagna, torce, un flessibile e diversi arnesi da scasso. I due uomini, autotrasportatori residenti all’estero, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per “tentato furto aggravato” e denunciati in stato di libertà per “ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”. Il furgone e il bottino al suo interno - dal valore di oltre 80.000 euro - sono stati sottoposti a sequestro penale.

Su richiesta della Procura di Ivrea, il GIP ha convalidato gli arresti e disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.