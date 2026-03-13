“Attenzione, è in corso la verifica di un possibile allarme”, l'annuncio notturno che sveglia un quartiere [VIDEO]

Messaggi improvvisi nel cuore della notte che risuonano per diversi minuti, talvolta anche per un’ora, svegliando chi vive nelle vicinanze. E' quello che è successo questa notte nel quartiere Rebaudengo, dove alcuni residenti hanno segnalato annunci ad alto volume provenienti dai megafoni di una scuola della zona.

Secondo le testimonianze, l’audio (la cui voce ricorda quasi quella dei giochi della serie Netflix "Squid Game") partirebbe dall’area della scuola Bernardo Chiara, situata tra via Oxilia e corso Giulio Cesare. Si tratta, va detto, dell'ennesima segnalazione. Una storia che - dicono i ben interessati - andrebbe avanti saltuariamente da mesi.

“Attenzione, è in corso la verifica di un possibile allarme”

Il messaggio che viene diffuso dagli altoparlanti sarebbe sempre lo stesso: un annuncio automatico che avvisa della verifica di un possibile allarme.

Il problema, secondo i residenti, è l’orario in cui il sistema entra in funzione. Gli annunci partirebbero infatti nel pieno della notte, talvolta intorno alle due o alle tre del mattino, altre volte anche in momenti diversi della giornata.

Quando l’impianto si attiva, spiegano i cittadini, il messaggio viene ripetuto più volte e a volume molto alto, risultando udibile in gran parte dell’isolato.

Segnalazioni e chiamata al 112

Dopo diversi episodi simili, un residente ha deciso di contattare il 112 per segnalare la situazione. "Non si tratta di un caso isolato - ci racconta Francesco T., autore della segnalazione -. Il sistema di annunci si attiva in modo imprevedibile, causando disagi soprattutto nelle ore notturne".

Chi vive nei palazzi vicini chiede quindi verifiche sul funzionamento dell’impianto di allarme, per capire se si tratti di malfunzionamenti del sistema di sicurezza o di test non programmati.