Ceres, 63enne trovato morto all'interno della sua auto nei boschi di Mezzenile

Trovato morto nella sua auto un uomo di 63 anni di Ceres. Il mezzo si trovata al fondo di una scarpata nei boschi di Mezzenile.

Il ritrovamento del corpo ieri mattina da parte di alcuni escursionisti che hanno dato subito l’allarme.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo, pensionato, sarebbe finito nella scarpata alcuni mesi fa, molto probabilmente per un malore o per una manovra sbagliata. Non lo si vedeva in paese da tempo, ma non era stata sporta alcuna denuncia di scomparsa.

Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e i Carabinieri della Compagnia di Venaria Reale.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri.