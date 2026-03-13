Toyota Yaris bruciata e abbandonata, i cittadini chiedono la rimozione

Un’auto completamente bruciata è stata segnalata da alcuni residenti nel quartiere Aeronautica, all’angolo tra via Don Michele Rua e via Vandalino.

Il veicolo, che sembrerebbe essere una Toyota Yaris, si trova fermo lungo la strada con evidenti segni di incendio. La carrozzeria risulta annerita e gravemente danneggiata dalle fiamme.

Il veicolo bruciato sarebbe lì da alcuni giorni

Secondo quanto riferito da chi vive nella zona, l’auto si troverebbe in quelle condizioni già da qualche giorno, senza che al momento sia stata rimossa.

Non è chiaro quando sia avvenuto l’incendio né se sul posto siano intervenuti i soccorsi nelle ore successive al rogo.

Residenti chiedono verifiche e rimozione

La presenza del veicolo carbonizzato ha attirato l’attenzione dei cittadini, che chiedono controlli e la rimozione del mezzo per ragioni di sicurezza. Resta da chiarire se l’incendio sia stato causato da un atto vandalico, da un gesto doloso o da altre circostanze.