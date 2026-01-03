Rorà investe sul turismo itinerante: bagni accessibili e nuove aree sosta per camper al Parco Montano

A Rorà sono in arrivo 48.000 euro per realizzare tre aree sosta per camper nel parcheggio all’inizio del Parco Montano, e per ristrutturare i bagni pubblici adiacenti.

A fine 2025 la Regione ha comunicato l’assegnazione dei fondi nazionali Funt (Fondo unico nazionale per il turismo), per la creazione di servizi per il turismo itinerante, al Comune dell’alta Val Pellice. Rorà aveva presentato un progetto per la sistemazione dell’area di via Fornaci, vicino al ristorante Koliba.

I lavori dovrebbero risolvere problemi che spesso si riscontrano nel fine settimana: “Lì di solito, vengono parcheggiati camper, furgoni e mezzi con carrelli per bici. A volte occupano lo spazio destinato alla sosta di più auto e incontrano difficoltà a fare manovra, legate anche al fondo irregolare e di terra battuta” spiega Claudia Bertinat, sindaco di Rorà.

Di qui la decisione di delimitare chiaramente tre aree sosta per camper e furgoni, e di rifare il fondo del parcheggio pavimentandolo con autobloccanti: “Verranno realizzate anche delle canaline di scolo per l’acqua che tende a corrodere la strada” aggiunge la sindaca.

All’interno dello stesso progetto è prevista la ristrutturazione dei bagni pubblici, che si trovano proprio vicino alla zona interessata dai lavori: “Si tratta di un edificio all’incirca degli anni ottanta e non più ristrutturato – spiega Bertinat –. Verrà riqualificato e reso accessibile anche ai disabili”.

Le tre nuove aree per camper saranno dedicate solo alla sosta breve: “Per chi vuole fermarsi per più giorni infatti c’è il campeggio”.