Fermate del trasporto pubblico soppresse nel mirino: “Restituite quello spazio alla sosta”

Restituire alla sosta lo spazio occupato dalle fermate soppresse. Lo chiede a gran voce il capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Morando, autore di un ordine del giorno. Nel “mirino” la riorganizzazione di alcune linee del trasporto pubblico locale che ha portato alla cancellazione di molte fermate, come quelle del 65 di via Medici angolo via Borgosesia, via Medici davanti alle case popolari e via Asinari di Bernezzo. Oggi pensiline senza vita, in cerca di un nuovo destino.

Recupero parcheggi La segnaletica orizzontale, in questo momento, impedisce alle auto di parcheggiare regolarmente. Il rischio, infatti, è quello di portare a casa una bella contravvenzione. Sulla corsia di fronte alle pensiline è riportata la segnaletica di colore giallo che vieta sosta e fermata per consentire ai mezzi pubblici di affiancarsi al marciapiede per consentire salita e discesa dei passeggeri. Alcune di queste coperture sono precedute e seguite da stalli per la sosta dei veicoli e il divieto di sosta tracciato a terra risulta oggi superfluo. “Lo spazio antistante le fermate - precisa Morando -, presenta la segnaletica di divieto di sosta, che in corrispondenza dei parcheggi in linea elimina inutilmente molti posti auto. Con un documento ho quindi chiesto di eliminare i divieti dalle fermate soppresse, restituendo lo spazio alla sosta veicolare”. Al momento, però, è sconsigliatissimo per i cittadini provare anche solo a sostare per pochi minuti.