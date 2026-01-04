Barriere architettoniche davanti alla Casa di Riposo, scatta la denuncia della Lega

Barriere architettoniche all’incrocio tra via Varallo e via Andorno, davanti alla Casa di Riposo "Il trifoglio", nel quartiere Vanchiglia. Una situazione che da tempo crea difficoltà a residenti, anziani e persone con disabilità e che ora viene denunciata pubblicamente dal capogruppo della Lega in Circoscrizione 7, Daniele Moiso.

L’area, molto frequentata proprio per la presenza della residenza sanitaria assistenziale, presenta criticità evidenti: marciapiedi non adeguatamente raccordati, attraversamenti pedonali poco accessibili e dislivelli che rendono complesso - se non impossibile - il passaggio in sicurezza per chi utilizza carrozzine, deambulatori o passeggini. Una condizione che incide in modo particolare sugli ospiti della Casa, sui loro familiari e su molti anziani del quartiere.

"Parliamo di un punto nevralgico di Vanchiglia - sottolinea Moiso -, dove ogni giorno transitano persone fragili che avrebbero bisogno di percorsi sicuri e accessibili. Invece ci troviamo di fronte a barriere architettoniche che limitano l’autonomia e mettono a rischio l’incolumità di anziani e disabili"

Secondo il capogruppo leghista, la situazione è tanto più grave perché si tratta di un incrocio urbano ordinario, non di un’area marginale o poco utilizzata. "Non servono grandi opere - spiega -, ma interventi mirati e rapidi: l’adeguamento dei marciapiedi, il rifacimento degli scivoli e una migliore segnaletica possono fare la differenza nella vita quotidiana di molte persone".