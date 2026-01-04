 / Aurora / Vanchiglia

Aurora / Vanchiglia | 04 gennaio 2026, 18:45

Barriere architettoniche davanti alla Casa di Riposo, scatta la denuncia della Lega

Moiso (Circoscrizione 7): “All’incrocio tra via Varallo e via Andorno servono interventi urgenti per anziani e disabili”

Le barriere architettoniche all'incrocio

Le barriere architettoniche all'incrocio

Barriere architettoniche all’incrocio tra via Varallo e via Andorno, davanti alla Casa di Riposo "Il trifoglio", nel quartiere Vanchiglia. Una situazione che da tempo crea difficoltà a residenti, anziani e persone con disabilità e che ora viene denunciata pubblicamente dal capogruppo della Lega in Circoscrizione 7, Daniele Moiso.

L’area, molto frequentata proprio per la presenza della residenza sanitaria assistenziale, presenta criticità evidenti: marciapiedi non adeguatamente raccordati, attraversamenti pedonali poco accessibili e dislivelli che rendono complesso - se non impossibile - il passaggio in sicurezza per chi utilizza carrozzine, deambulatori o passeggini. Una condizione che incide in modo particolare sugli ospiti della Casa, sui loro familiari e su molti anziani del quartiere.

"Parliamo di un punto nevralgico di Vanchiglia - sottolinea Moiso -, dove ogni giorno transitano persone fragili che avrebbero bisogno di percorsi sicuri e accessibili. Invece ci troviamo di fronte a barriere architettoniche che limitano l’autonomia e mettono a rischio l’incolumità di anziani e disabili"

Secondo il capogruppo leghista, la situazione è tanto più grave perché si tratta di un incrocio urbano ordinario, non di un’area marginale o poco utilizzata. "Non servono grandi opere - spiega -, ma interventi mirati e rapidi: l’adeguamento dei marciapiedi, il rifacimento degli scivoli e una migliore segnaletica possono fare la differenza nella vita quotidiana di molte persone".

Le barriere architettoniche all'incrocio

Le barriere architettoniche all'incrocio

Le barriere architettoniche all'incrocio

Le barriere architettoniche all'incrocio

ph.ver.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium