Discussione tra autista e un passeggero: intervengono i carabinieri

Avrebbe mostrato al conducente del bus una denuncia di smarrimento dell’abbonamento, ma l’autista gli ha chiesto di fare lo stesso il biglietto. Da qui si è accesa la discussione, che ha coinvolto un altro passeggero, e richiesto l’intervento dei carabinieri, chiamati dal conducente.

Il fatto è successo ieri sera, venerdì 2 gennaio, sulla corsa delle 19,35 della linea 901, in via Matteotti a Torre Pellice. Protagonista un ragazzo di Luserna San Giovanni, che tutto subito si è rifiutato di fare il biglietto. Nel diverbio è intervenuto un altro occupante del pullman che si è spazientito per il ritardo. Ha chiesto all’autista di chiudere un occhio e ha iniziato a deriderlo e minacciarlo. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Arma che hanno parlato con il ragazzo senza biglietto, riportando la calma, e lui è salito, pagando il dovuto. La corsa è potuta partire alle 20,09, un netto ritardo che è costato la perdita della coincidenza a chi, alla stazione di Pinerolo, doveva prendere il treno per Torino.