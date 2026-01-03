Andava in giro per Torino con un chilo di cocaina dentro il trolley: 22enne maliano arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un ventiduenne originario del Mali per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La scoperta durante un controllo

Durante un servizio di controllo del territorio, una Volante del Commissariato di Polizia di Barriera di Milano ha notato in corso Inghilterra, altezza di via Cavalli, un giovane che camminava, portando al seguito una valigia. Gli operatori hanno fermato il ventiduenne per un controllo: il giovane si è mostrato molto agitato, riferendo di essere appena sceso da un autobus proveniente da Parigi, senza fornire però alcuna giustificazione al viaggio.

79 ovuli nascosti dentro il trolley

I poliziotti, insospettiti del suo comportamento, hanno perquisito il suo trolley, al cui interno, nascosto fra alcuni capi di abbigliamento, hanno rinvenuto un sacchetto in nylon contenente 79 ovuli, per un peso complessivo di circa 900 grammi di cocaina. La Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva dell’indagato.