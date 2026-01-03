Ruba capi di abbigliamento per oltre 6 mila euro, ma viene colto sul fatto dai carabinieri

I fatti risalgono alle prime ore della mattina di domenica 28 dicembre, quando un trentaquattrenne, residente nel rivarolese, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri, dopo che al NUE 112 era arrivata la segnalazione di un probabile furto in atto.

Il pronto intervento dei carabinieri

Le pattuglie di Rivarolo, Pont e Ronco, arrivate in pochi minuti sul posto, hanno colto sul fatto l’uomo. Nel tentativo di darsi alla fuga, lo stesso si è prima dimenato e, negli istanti successivi, ha frapposto la bicicletta utilizzata per raggiungere il luogo del furto tra lui e i militari, facendo scattare quindi anche la resistenza. L’autore, introdottosi nell’esercizio commerciale dopo aver rotto la porta d’ingresso, si era impossessato di numerosi capi d’abbigliamento per un totale di 5.000 euro.

Aveva già colpito in precedenza

Ulteriori accertamenti svolti dai Carabinieri hanno inoltre ricondotto alla stessa persona un secondo furto aggravato commesso in precedenza in un altro negozio d’abbigliamento, sempre di Rivarolo Canavese, con un “bottino” di 1.500 euro.

Dopo l'arresto, domiciliari con obbligo di firma

L’intera refurtiva è stata restituita ai proprietari. Il trentaquattrenne, su disposizione della Procura di Ivrea, è stato tratto in arresto per “furto aggravato” e “resistenza a pubblico ufficiale”. All’arresto, poi convalidato, è seguita la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Rivarolo Canavese, con prescrizioni di permanenza in casa, insieme all’obbligo di firma giornaliero.

Il provvedimento a carico del soggetto citato è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.