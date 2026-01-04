Corso Maroncelli ora è più sicuro: carreggiata ridotta e nuovi attraversamenti contro il rischio investimenti

Corso Maroncelli è diventato più sicuro grazie a un intervento di riassetto della viabilità pensato per ridurre il rischio di investimenti e migliorare la fruibilità dello spazio urbano. I lavori, realizzati nel tratto all’altezza del punto vendita Unieuro, ricalcano un modello già sperimentato in corso Cosenza e rispondono alle segnalazioni che negli anni avevano evidenziato criticità legate alla velocità dei veicoli e alla difficoltà di attraversamento per i pedoni.

Prima la prevenzione

Una scelta mirata alla prevenzione degli investimenti pedonali, come spiegato in Commissione preposta dal coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta, e dal presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano.

In passato, il tratto compreso tra corso Caio Plinio e piazza Bengasi era caratterizzato da una carreggiata molto ampia, con tre corsie di marcia per senso di percorrenza. Una configurazione che favoriva velocità elevate e rendeva particolarmente complesso l’attraversamento, soprattutto per anziani, persone con disabilità e famiglie con passeggini.

Con il nuovo intervento, le corsie in direzione piazza Bengasi sono state ridotte da tre a due, attraverso un restringimento della carreggiata che ha l’obiettivo di calmierare il traffico e aumentare l’attenzione degli automobilisti.

Attraversamenti pedonali luminosi

Il progetto ha previsto anche la realizzazione di attraversamenti pedonali luminosi, accompagnati da una nuova segnaletica verticale più visibile, per rendere immediatamente percepibile la presenza dei passaggi pedonali. Un elemento fondamentale in un’area molto frequentata, sia per le attività commerciali sia per la vicinanza a nodi di traffico importanti.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’accessibilità: sono state abbattute le barriere architettoniche con la realizzazione di nuovi scivoli e il rifacimento completo di entrambi gli angoli dell’incrocio, migliorando la continuità dei percorsi per persone con mobilità ridotta.

"Si tratta di un intervento concreto che va nella direzione di una città più sicura - sottolineano Loi Carta e Miano -, in linea con quanto già realizzato in altri assi viari della zona, come corso Cosenza".

Pochi giorni fa, per altro, un'auto è andata a sbattere proprio contro le protezioni installate di recente. "E non ci fossero state chissà cosa sarebbe successo...".