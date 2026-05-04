Politecnico e volontariato insieme: accordo con Vol.To per portare il Terzo Settore nell'Ateneo [VIDEO]

Il Politecnico di Torino e Vol.To ETS hanno siglato una convenzione che porta il volontariato dentro i percorsi accademici in modo strutturato. Non più collaborazioni episodiche, ma un sistema stabile: gli studenti potranno svolgere tesi, stage e attività progettuali a contatto diretto con gli enti del Terzo Settore, con possibili riconoscimenti in crediti formativi per chi sceglie il Servizio Civile Universale.

L'intesa definisce un modello di scambio continuativo tra le due realtà. Il Politecnico mette a disposizione il proprio patrimonio scientifico e tecnologico; Vol.To contribuisce con l'esperienza nel supporto agli enti no-profit e nella promozione della cittadinanza attiva. Tra le azioni concrete: percorsi di formazione per studenti e laureandi, eventi e seminari condivisi, partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali ed europei, e condivisione di dati e buone pratiche.

"Stringere un accordo con il Politecnico significa rafforzare la capacità del Terzo Settore di dialogare con il mondo della ricerca e dell'innovazione — ha dichiarato Stefano Meneghello, presidente di Vol.To ETS —. Avvicinare gli studenti al volontariato significa costruire oggi le basi per il futuro del Terzo Settore, rendendolo più dinamico e competente. In questo senso, la collaborazione con il Politecnico si inserisce pienamente nel nostro impegno a promuovere una cultura della partecipazione già nei percorsi formativi".

"Integrare didattica, ricerca e impegno civico significa offrire agli studenti l'opportunità di confrontarsi con contesti reali e sviluppare, accanto alle competenze tecniche, anche capacità sociali e relazionali" — ha commentato il rettore Stefano Corgnati. Sulla stessa linea il direttore generale Vincenzo Tedesco: "La collaborazione con Vol.To rafforza il dialogo tra l'Ateneo e il Terzo Settore, valorizzando il contributo del volontariato nei processi di innovazione. L'Ateneo conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative ad alto impatto sul territorio, favorendo la partecipazione attiva delle nuove generazioni".