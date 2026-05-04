Cavour ridisegna piazza IV Novembre: meno auto, più spazio ai pedoni

Parcheggi delle dimensioni giuste, senso unico per il flusso delle auto e un’area di sosta dedicata invece ai pedoni. Questi alcuni degli elementi che caratterizzeranno la nuova piazza IV Novembre di Cavour secondo il progetto dello studio associato Donzino-Chiabrero presentato in coda al Consiglio comunale di giovedì 30 aprile. Il Comune destinerà all’opera circa 250.000 euro, impegnando buona parte del contributo del fondo di sviluppo e coesione di cui risulta assegnatario e che ammonta a circa 500.000 euro. Le risorse permetteranno di riqualificare anche piazza don Amore (abbazia di Santa Maria) e di rifare i servizi igienici in piazza Terzo Reggimento Alpini (Gerbido).

“Una piazza più ordinata e finalmente valorizzata”, così il sindaco di Cavour, Sergio Paschetta, descrive l’esito atteso dell’intervento affidato alla ditta Cornaglia di Caraglio che partirà nella seconda metà di maggio. Per tutta la durata dei lavori i banchi del mercato che lì solitamente vengono collocati saranno spostati in piazza Solferino e corso Marconi.

Della piazza, tra via Cavour e via Garibaldi, verrà conservata la peculiarità del selciato in ciottoli che verrà restaurato, mentre l’asfalto verrà sostituito da cubetti in pietra di Luserna. Sul selciato, delle canaline di scolo sempre in pietra convoglieranno le acque piovane nel ‘bedale dei Molini’ sottostante.

I parcheggi saranno ridisegnati perché non più adeguati alle dimensioni medie attuali delle auto e questo porterà alla perdita di quattro stalli. Le auto inoltre non potranno più percorrere l’area in entrambi i sensi di marcia perché sarà introdotto un senso unico.

Ma ci sono novità in arrivo anche per i pedoni: all’altezza della sede dell’associazione nazionale Carabinieri, in via Cavour, verrà tracciato un attraversamento pedonale rialzato su un dosso in pietra.

Sotto uno dei tigli caratteristici della piazza, inoltre, lo studio Donzino-Chiabrero ha progettato un’area ‘sociale’. Si tratta di uno spazio pedonale arredato con quattro panche in pietra di Luserna.

Proprio gli alberi saranno valorizzati circondando l’area sottostante da cordoli in pietra e con un sistema di faretti che illuminerà i tronchi.

“Gli interventi sono stati pensati per risolvere i problemi legati al traffico delle auto che attualmente percorrono la piazza in tutti i sensi e parcheggiano a ridosso degli alberi. Inoltre l’obiettivo è anche restituire una parte dello spazio ai pedoni” commenta Simone Donzino, architetto che ha presentato il progetto giovedì 30 in municipio.

Il lavoro sarà completato con il posizionamento di due sagome in acciaio corten dedicate a Giovanni Giolitti, disegnate in base a fotografie dello statista scattate proprio a Cavour in modo da evidenziare il legame con la cittadina.