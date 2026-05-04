Platani, liquidambar e aceri: nuove piantumazioni tra Barriera di Milano e Regio Parco

Nuove piantumazioni e sostituzioni di alberature in arrivo in Circoscrizione 6, tra Barriera di Milano e Regio Parco. E' la notizia emersa in commissione Ambiente, con particolare riferimento a piazza Sofia e via Porpora.

Piazza Sofia

In piazza Sofia sono state recentemente messe a dimora sette nuove piante nella zona nord-ovest, all’interno della banchina asfaltata adibita a parcheggio. L’intervento si è reso necessario anche per la presenza di alcuni noci in cattive condizioni, uno dei quali è stato abbattuto. I tecnici hanno provveduto ad ampliare i cosiddetti “posti pianta”, scegliendo specie più resistenti, come i celtis - noti anche come “gli spaccasassi” - capaci di adattarsi al contesto urbano ma con apparati radicali vigorosi, tanto da richiedere maggiore spazio per evitare danni alle pavimentazioni.

Sempre in piazza Sofia è previsto l’arrivo di ulteriori 15 platani, alberi tradizionalmente utilizzati nei viali cittadini per la loro capacità di offrire ombra e resistere all’inquinamento.

Via Porpora

Interventi analoghi sono programmati anche in via Porpora, dove verranno piantati 18 nuovi esemplari tra liquidambar e aceri, andando a colmare i vuoti lasciati da precedenti abbattimenti. In questo caso, i lavori partiranno dall’area nei pressi dell’istituto San Giovanni Bosco e interesseranno in particolare gli spazi oggi occupati da posti auto inutilizzati.

Non mancano però criticità: molte delle piante già presenti in via Porpora risultano danneggiate, in particolare scortecciate alla base. Un fenomeno attribuito al comportamento di alcuni cani (e dei padroni in primis), che ha compromesso la salute degli alberi. La questione sarà affrontata con la polizia locale per individuare possibili soluzioni e prevenire ulteriori danneggiamenti.

È stato inoltre chiarito che non sono previste nuove piantumazioni nell’area mercatale di via Porpora, dove le esigenze logistiche legate al mercato rendono incompatibile la presenza di alberature.

Zaccaro: "Gli alberi devono crescere sani"

A sottolineare l’importanza degli interventi è Giulia Zaccaro, coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 6: “Sono interventi che vanno nella direzione giusta, per la tutela del verde ma anche per la nostra. È fondamentale che gli alberi possano crescere correttamente, con radici che abbiano lo spazio necessario. In questo modo contribuiamo anche a contrastare l’accumulo di calore nelle aree urbane”.