Case popolari in Circoscrizione 3, chiesta una commissione su sicurezza e manutenzione

Una commissione dedicata sugli edifici Atc per fare chiarezza su sicurezza, accessibilità e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. È quanto chiede il consigliere del Partito Democratico Giuseppe Giove, autore di un’interpellanza presentata in Circoscrizione 3 che accende i riflettori sulle condizioni degli stabili gestiti dall’Agenzia Territoriale per la Casa sul territorio.

L’iniziativa nasce anche alla luce di recenti episodi riportati dalle cronache, come il caso dell’edificio di corso Mortara - fuori dal territorio circoscrizionale - dove l’ascensore è rimasto fuori uso a lungo, causando gravi disagi a persone anziane, disabili e famiglie. Un episodio che, secondo Giove, rappresenta un segnale d’allarme più ampio sullo stato generale del patrimonio Erp cittadino.

“Bene la commissione dedicata: sarà il luogo per avere chiarezza da parte della Regione Piemonte e di Atc, su quali siano gli interventi concreti su sicurezza, manutenzione e servizi essenziali”, sottolinea Giove.

Gli interventi già avviati sul territorio

Nel frattempo, diversi interventi di riqualificazione sono già stati avviati o conclusi in Circoscrizione 3. Il complesso di corso Racconigi 25 è stato interessato da un maxi intervento da 53 milioni di euro, finanziato tramite Superbonus e Sisma Bonus 110%, che ha riguardato sei delle otto palazzine. Per le due restanti sono in corso lavori di consolidamento strutturale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche grazie ai fondi Pinqua e Pnrr. Importanti lavori di riqualificazione energetica hanno interessato anche i condomini di via Lancia 92 e 102, con cappotti termici, rifacimento dei tetti, messa in sicurezza dei balconi e sostituzione completa dei serramenti.

Altri interventi sono in corso o programmati in corso Racconigi 54 e 60, via Azzi 10, via Lancia 116, con rifacimenti delle coperture, mentre in via Frejus 116 è attiva una manutenzione straordinaria delle facciate. In via Postumia 25 è stato recentemente eliminato un problema di infiltrazioni dal tetto. Per quanto riguarda gli edifici storici, via Luserna Rorà 11 e via Ponzio 20 sono stati inseriti in un avviso pubblico per l’efficientamento energetico, chiuso lo scorso 2 settembre, mentre in via Duchessa di Olanda 20 è stata emessa un’ordinanza per il ripristino delle facciate.

Il nodo ascensori e manutenzioni ordinarie

Restano tuttavia aperte alcune criticità, come nel complesso di corso Lione dal 46 al 54, dove sono previsti solo interventi di manutenzione ordinaria (guaina dei vani ascensori e copertura delle pensiline), senza al momento opere di manutenzione straordinaria. Un quadro articolato, che secondo il consigliere dem rende necessaria una sede di confronto ufficiale: “La Circoscrizione non ha competenze dirette - ribadisce Giove - ma ha il dovere di vigilare e pretendere risposte chiare per tutelare il diritto all’abitare in condizioni dignitose e sicure”.