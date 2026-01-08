Promenade Nizza-Lingotto, più luce e sicurezza: ora si chiedono telecamere e pattugliamenti

Sette nuovi lampioni a led e una cancellata completamente rifatta, ma sul discorso sicurezza sempre ci sia ancora molto da fare. È questo il nuovo volto della promenade ciclopedonale che collega il quartiere Nizza Millefonti, la fermata metro Italia ’61, la stazione del Lingotto e l’omonimo quartiere. Un percorso di circa 700 metri, costato 3,5 milioni di euro, che dopo anni di segnalazioni e timori appare parzialmente più sicuro. Tuttavia, a due anni dall’inaugurazione dell’opera i disperati continuano ad aprirsi varchi e i passanti - specie in inverno - chiedono altri interventi.

Le criticità segnalate dalla Lega

Sul tema della sicurezza è intervenuta anche la consigliera della Lega Claudia Amadeo, firmataria di un atto insieme ai colleghi Gerardo Mancuso e Stefano Delpero. “C’è un evidente problema causato dalla continua apertura di varchi nella recinzione - ha sottolineato Amadeo -. La presenza di due cantieri ancora in divenire continua a generare problemi di ordine pubblico. Riceviamo segnalazioni settimanali: chiediamo pattugliamenti a piedi e un rafforzamento dei controlli”.

Telecamere e pattugliamenti: le richieste sul tavolo

Oggi i nuovi pali della luce proiettano l’illuminazione verso la strada, restituendo una sensazione di sicurezza prima assente. Ma per la Circoscrizione il lavoro non è ancora concluso. “La promenade è divisa in due tronconi – spiegano il presidente, Massimiliano Miano, e il coordinatore all’Urbanistica Alberto Loi Carta -, una prima parte illuminata e videosorvegliata con interventi della Regione, e una seconda che, grazie alla Circoscrizione, oggi ha sei nuovi lampioni ed è perfettamente illuminata. Ora però dobbiamo lavorare affinché vengano installate anche le telecamere”. Un tema ribadito anche in Consiglio in risposta a un’interpellanza dei consiglieri M5S Raffaella Pasquali e Vittorio Francone. «Ci interfacceremo con Sistemi Urbani perché l’impianto di videosorveglianza venga realizzato - ha aggiunto Miano -. Abbiamo già chiesto inoltre di aumentare i passaggi a piedi delle forze dell’ordine lungo tutta la promenade». Secondo i dati illustrati, sono previste 23 telecamere complessive, di cui 19 saranno operative nella Circoscrizione 8 a partire dal 2026.

Focus su piazza Carducci

Nel quadro più ampio della sicurezza del quartiere, resta aperta anche la questione di piazza Carducci, dove persistono problemi di bivacco. “C’è un minimarket molto attenzionato dalle forze dell’ordine - ha concluso Miano - dalle 20 alle 9 non può vendere alcolici ed è già stato sanzionato più volte. Continuiamo a monitorare la situazione”.