Attualità | 24 febbraio 2026, 11:32

A Borgo Rubens un rifugio dedicato ad adolescenti e adulti in difficoltà psicologica

Avviata una raccolta fondi per realizzare il progetto "Centro Hygge"

Un centro per persone con fragilità sta per aprire i battenti

Uno spazio immerso nel verde delle colline di Superga, oggi inutilizzato, potrebbe presto trasformarsi in un rifugio dedicato ad adolescenti e giovani adulti che attraversano momenti di fragilità psicologica. È l’obiettivo del progetto “Centro Hygge: Armonia e Cura”, promosso dal Borgo Rubens e sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula.

Il progetto 

La campagna di crowdfunding punta a raccogliere 100.000 euro entro il 30 aprile per ristrutturare e allestire il centro, che sarà articolato in tre ambienti: un’area protetta per la socializzazione e la gestione delle emozioni, un laboratorio creativo a contatto con la natura e una sala polifunzionale aperta alla comunità.

Il progetto coinvolgerà circa 50 ragazzi tra i 13 e i 22 anni di Torino e provincia, oltre a familiari, scuole e realtà educative del territorio, per un totale di quasi 300 persone.

Il commento 

Intesa Sanpaolo contribuisce poi attivamente alla raccolta destinando 2 euro per molti dei prodotti acquistati online dai propri clienti, in un meccanismo di solidarietà diffusa. “Questa raccolta fondi ci permetterà di accogliere ancora più ragazzi, offrendo loro un ambiente sicuro dove esprimersi e trovare sostegno”, spiega Francesca Bisacco, direttrice di Borgo Rubens. Di seguito il link.

Cinzia Gatti

