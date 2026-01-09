Atc Piemonte: al via il fondo sociale 2026 a sostengo della morosità incolpevole

Prende il via la raccolta delle domande per il fondo sociale regionale, destinato agli inquilini di case popolari che si trovano in difficoltà economica e non riescono a far fronte a tutte le spese in bolletta. Chi risiede a Torino e nell’area metropolitana da lunedì 12 gennaio e fino a giovedì 30 aprile può prenotare un appuntamento agli sportelli dell’Agenzia Territoriale per la Casa, a Torino e in diverse sedi decentrate, per richiedere il contributo che copre la morosità maturata nel 2025.

Per potervi accedere, oltre a essere regolari assegnatari di una casa Atc, occorre essere in possesso di un indicatore Isee 2026 non superiore a 7.493,06 euro e versare entro la scadenza del 30 aprile la quota minima stabilita dalla Regione. L'importo della quota, sempre pari al 14 per cento del reddito (e comunque non inferiore a 480 euro, anche in caso di reddito zero), deve essere calcolato sulla 'Somma dei redditi dei componenti del nucleo' indicata nell’Isee. Tutte le persone interessate sono quindi invitate a dotarsi non appena possibile dell'Isee 2026, richiedendo l’appuntamento per il rilascio della certificazione (gratuita) a un Caf.

Per semplificare le procedure ed estendere il più possibile la platea di potenziali beneficiari, l’Agenzia conferma la possibilità di far domanda, oltre che in presenza agli sportelli, anche online dal sito Atc e di presentare fondo sociale e censimento (il prossimo è il 22°) nello stesso momento, senza doversi presentare due volte. Inoltre, coloro che risiedono fuori Torino possono rivolgersi agli sportelli decentrati attivati, in specifiche giornate, presso i Comuni di: Beinasco, Cuorgné, Piossasco, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Susa, Orbassano, Pianezza, Venaria, Collegno, Ivrea, Rivoli e Pinerolo.

Nel 2025 sono state 7.165 le famiglie che vivono in case Atc a Torino e nell’area metropolitana a presentare domanda di fondo sociale (di cui circa 500 online), circa 800 in più rispetto alle 6350 richieste arrivate nel 2024, per un importo economico coperto dalla Regione Piemonte e, in misura inferiore, dai Comuni, di 9.1 milioni di euro.

«Il fondo sociale – spiega il Presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini – rappresenta una forma di sostegno molto importante per le famiglie in maggiore difficoltà economica che risiedono nelle case popolari. L’Agenzia si è impegnata per rendere il più agevole possibile la presentazione delle domande, che deve però naturalmente avvenire nel rispetto di termini e scadenze. Per questo, invito tutti gli inquilini potenzialmente interessati a verificare il possesso dei requisiti, dotandosi il primo possibile del nuovo Isee, e a rivolgersi ai nostri sportelli o far richiesta online».

Per far presentare domanda di fondo sociale in presenza presso la sede Atc è necessario fissare un appuntamento telefonando ai numeri 011.3130504 o 011.3130302 (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, il venerdì dalle 9 alle 12) oppure scrivendo all'indirizzo e-mail prenotazionifondo@atc.torino.it indicando nome, cognome, numero di matricola e un recapito telefonico a cui poter essere ricontattati. Anche per far domanda negli sportelli decentrati occorre prendere un appuntamento, contattando direttamente il Comune di residenza. In alternativa, è possibile procedere con la richiesta online, accedendo, con le credenziali Spid o CIE dell’assegnatario/a, alla sezione 'Servizi online' del sito Atc (www.atc.torino.it).