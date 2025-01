Incendio in via Gazzera a Ciriè.

Le fiamme sono divampate questa mattina, verso le 6, in un alloggio al quarto piano dell'edificio al civico 53.

Al momento, risulta evacuata e ricoverata in via precauzionale una donna.

Sono tutt’ora in corso i rilievi da parte del nucleo investigativo antincendio NIA sulle cause del sinistro, mentre sono intervenute squadre della centrale, autoscala e volontari di San Maurizo e Nole, per un totale di 7 squadre impiegate.