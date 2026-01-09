Le due agenzie anti-corruzione dell’Ucraina, NABU e SAPO, hanno dichiarato di aver scovato un giro di tangenti in cambio di voti all’interno del Parlamento. Non hanno comunicato i nomi dei sospettati, ma come ammesso da un membro del partito di Zelensky “nessuno si attende qualcosa di buono dal nuovo anno”.

Come riferisce il sito Strumenti Politici , si tratterebbe infatti di esponenti del suo partito Sluha Narodu. L’ipotesi accusatoria è quella di mazzette elargite ai deputati affinché votassero certi provvedimenti e non altri. Non gradisce affatto Bruxelles, che spinge per l’ammissione in tempi record dell’Ucraina come Stato membro, ma prima deve accertarsi che Kiev rispetti certi standard di trasparenza e di democraticità. Invece oggi l’Ucraina conferma la sua pessima reputazione di Paese corrotto fino ai suoi livelli più alti, con un’aggravante molto spiacevole. Il problema aggiuntivo è che le autorità di sicurezza avrebbero ostacolato le ispezioni nelle sedi parlamentari, come denunciano gli stessi agenti anti-corruzione.

Tuttavia il Dipartimento per la Sicurezza dello Stato ha spiegato di averli fermati solo per poter verificare i documenti dei testimoni che erano con loro. L’area infatti è recintata e posta sotto stretto controllo dal 2022. Ma lo sdegno popolare ha ripreso a crescere dopo si era affievolito per il precedente scandalo, quello riguardante il settore energetico e che ha provocato le dimissioni di due ministri e del capo dell’ufficio presidenziale di Zelensky. Quest’ultimo viene considerato sostanzialmente come colpevole di questo malaffare dal 60% degli ucraini, secondo un sondaggio di novembre.

Le inchieste attuali però non sono legate a quella vicenda, pur essendo altrettanto gravi perché concernono quanto accade in Parlamento. O meglio, dietro le sue quinte.









Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.