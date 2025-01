Grazie ai 180 mila euro dei fondi Pinqua, nuova vita per tre scuole di Moncalieri

Interventi per migliorare le scuole e creare nuovi spazi all'aperto per una didattica più moderna, così da archiviare definitivamente la lunga parentesi del Covid. Moncalieri ha inaugurato nella mattina di oggi, giovedì 16 gennaio, gli interventi alla materna Rodari, all'asilo nido Aquilone e alla elementare Mirò resi possibili grazie all'intervento di Città Metropolitana e ai 180 mila euro di fondi Pinqua.

Gli interventi realizzati

Alla Rodari è stata realizzata una nuova pavimentazione, rifatto il cancello di ingresso, oltre ad aver risistemato alcuni dei giochi esistenti, aggiunta una nuova casetta all'esterno, insieme ad un percorso sensoriale. All'asilo nido Aquilone nascerà (con l'arrivo della primavera) un orto didattico è stato installato un nuovo pergolato e sono stati migliorati gli spazi esterni per una loro migliore fruizione. Alla scuola elementare Mirò, invece, è stato rifatto il pavimento dell'area giochi e installato uno scivolo e una casetta inclusiva.

Il vicesindaco Guida: "Sfruttare gli spazi outdoor"