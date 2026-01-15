Primotecs, chiude lo stabilimento di Avigliana: licenziamento per 160 lavoratori

Un fulmine a ciel sereno, arrivato proprio quando le giornate cominciano ad allungarsi: è delle scorse ore l'annuncio da parte di Primotecs di voler chiudere lo stabilimento di Avigliana, lasciando a casa 160 lavoratori. Un "disastro" occupazionale, per un territorio della bassa Val di Susa molto legato a questo tipo di azienda, che non ha mancato di stimolare la reazione delle istituzioni e dei sindacati. L'altro stabilimento del Gruppo si trovava a Villar Perosa, poi passato a OMVP (Officine meccaniche Villar Perosa). E già negli anni scorsi si erano avute tensioni e difficoltà, vista la crisi del settore metalmeccanico nel suo insieme.



I rappresentanti dei lavoratori hanno incontrato, presso il municipio di Avigliana, il sindaco Andrea Archinà, la vicesindaca Paola Babbini, il sindaco del vicino Comune Buttigliera Alfredo Cimarella e la vicesindaca con delega al lavoro Laura Saccenti. Obiettivo, fare il punto della situazione e ribadire la totale contrarietà da parte dei lavoratori e dei sindacati alla chiusura dello storico sito produttivo.



"Questo momento di difficoltà si può superare con l’utilizzo degli ammortizzatori sociali e l’impegno della società nella ricerca di nuovi clienti e la progettazione di nuovi prodotti per il mercato", dicono da Fiom Cgil Torino. Edi Lazzi, segretario generale torinese dei metalmeccanici Cgil, Antonino Inserra, responsabile della zona Ovest per la Fiom Cgil e Pino Logioco responsabile Fiom Cgil Primotecs aggiungono: "Comunicare la chiusura così come un fulmine a ciel sereno senza individuare un percorso, quanto meno per tentare di evitarla è inaccettabile. Per parte nostra lavoreremo e coinvolgeremo tutte le istituzioni e i lavoratori per costruire prospettive produttive e occupazionali".



Negli anni passati era stato chiesto l'intervento della Regione per avere garanzie e chiarezza. L'azienda è controllata da un fondo di investimento, Mutares, che aveva presentato un piano industriale nel 2020. In passato, a Villar Perosa erano stati applicati contratti di solidarietà (anche prorogati), mentre ad Avigliana si erano verificate alcune uscite volontarie.

"La chiusura dello stabilimento Primotecs e i 160 licenziamenti annunciati sono un colpo durissimo per i lavoratori, le loro famiglie e per un territorio che già paga da anni la crisi dell'automotive. Nei prossimi giorni saremo ad Avigliana per incontrare le lavoratrici e i lavoratori davanti ai cancelli dell'azienda e ascoltare direttamente la loro voce. Chiederemo a tutte le istituzioni, a partire dalla Regione Piemonte e dal Governo, di fare la propria parte: servono subito ammortizzatori sociali, un tavolo di crisi e un impegno concreto per costruire prospettive produttive e occupazionali": hanno dichiarato in una nota la Deputata M5S Chiara Appendino e la Capogruppo M5S in Consiglio regionale del Piemonte Sarah Disabato.