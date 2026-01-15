Mirafiori, domani gli operai si preparano per San Valentino: volantinaggio alla Porta 2 in vista di "Innamorati d Torino"

Gli operai torinesi di Stellantis si preparano per San Valentino. Un appuntamento importante, anche se questa volta ha a che fare con il mondo del lavoro, più che con quello dei sentimenti. Come annunciato nelle scorse settimane, infatti, il giorno degli innamorati sarà la cornice per la nuova iniziativa che i sindacati metalmeccanici organizzano per chiedere garanzie e rilancio nel mondo automotive e della manifattura cittadina.

Volantinaggio ai cancelli

Un annuncio fatto a fine novembre, ma che domani vivrà un passaggio importante con un volantinaggio che Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr organizzano davanti alla Porta 2 di Mirafiori. Quella storicamente legata alle lotte operaie. Un volantinaggio che servirà a ribadire i principi e i messaggi che porta con sé "Innamorati di Torino", la manifestazione unitaria che si terrà il 14 febbraio.

Ad approvare il programma (che prevede anche una tavola rotonda) era stata un'assemblea di 500 delegati delle principali aziende automotive del territorio. Una riunione - presso l'auditorium del Santo Volto - che ha anche dato il semaforo verde a un documento condiviso con richieste e iniziative. Dalle assemblee dei lavoratori in tutte le fabbriche metalmeccaniche del Torinese, con l'obiettivo di coinvolgere migliaia di metalmeccanici su tutto il territorio, fino alle mobilitazioni.

Appuntamento a San Valentino

L'evento finale - sabato 14 febbraio - sarà appunto la mobilitazione in piazza dal titolo “Innamòràti di Torino”, che si prefigge l’obiettivo di ribadire il legame tra la città e l’industria dell’auto e per affrontare

concretamente i cambiamenti in atto nel settore. "Il comparto automotive ha un effetto traino per tutto il territorio della provincia, nonostante il peso dell’auto si sia ridimensionato negli ultimi anni - spiegano i sindacati organizzatori -. La 500 ibrida, la cui produzione è iniziata nei giorni scorsi a Mirafiori, rappresenta un passo importante, ma servono nuovi modelli accessibili ai consumatori italiani per garantire un futuro allo stabilimento, ai lavoratori e al territorio. Le 400 assunzioni annunciate da Stellantis sono un fatto positivo, me è prioritario che i lavoratori somministrati siano confermati a tempo indeterminato".

Un tavolo permanente

Alle istituzioni, infine, è stato richiesto di aprire un tavolo permanente dedicato all’industria per avviare un confronto continuo e proficuo con l’obiettivo di tutelare e rilanciare il principale settore produttivo del territorio.