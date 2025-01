Notte di terrore al Di Vittorio, incendio distrugge la giostra dei bimbi

Terribile incendio nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio al parco Di Vittorio, nel quartiere Lingotto. Ad andare a fuoco è stata la grande giostra dei bambini confinante con via Sidoli.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato duramente per spegnere le fiamme. Della giostra, purtroppo, è rimasto ben poco. Come dimostrano le foto.

Grande amarezza da parte dei residenti della zona e dei fruitori del parco. “Sono dei maledetti” così una cittadina. “Portavo lì i miei figli, ma perché fare una cosa del genere?”. Ancora da chiarire la dinamica e le cause del rogo.

Le reazioni

Sul caso è subito intervento il consigliere di lista civica della Circoscrizione 8, Alessandro Lupi. “Grande dispiacere per un simbolo di quella zona - afferma Lupi -. Se sarà confermato l’atto vandalico si spera vengano trovati i responsabili. E comunque in zona esplodono ancora troppi botti e petardi, molto probabilmente irregolari”. Lupi, già nel 2017, a seguito di una sassaiola contro la giostra nella notte di Haloween, aveva chiesto l’installazione delle telecamere.

Fortemente amareggiato per l’accaduto è anche il presidente del centro civico, Massimiliano Miano. “La giostrina era un simbolo ed un appuntamento fisso per i più piccoli, in un parco, quello del Di Vittorio, in cui negli ultimi anni abbiamo investito parecchie risorse per renderlo più fruibile e sicuro - così Miano -. Nel frattempo, porremo ancor di più la massima attenzione sulla sicurezza dei nostri territori, continuando a lavorare con le forze dell'ordine e il tavolo prefettizio”.