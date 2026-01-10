Flavio Giurato in concerto al FolkClub insieme a Mattia Candeloro, Federico Zanetti e Daniele Ciucci Giuliani

Flavio Giurato in concerto al FolkClub con Mattia Candeloro, Federico Zanetti e Daniele Ciucci Giuliani sabato 31 gennaio alle ore 21.30

Flavio Giurato è il segreto meglio custodito della scena cantautorale italiana, un artista immenso, refrattario a mode e regole, che ha sempre avuto parecchio da dire ma lo ha fatto solo quando ne ha realmente sentito il bisogno. Romano, classe 1949, fratello del giornalista Luca scomparso nel 2024, è considerato da più parti uno dei massimi cantautori della musica italiana ed è artista ‘di culto’ per tantissimi addetti ai lavori e appassionati. Il suo album “Il Tuffatore” (1982), considerato il suo capolavoro assoluto, è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone Italia. Dopo un silenzio durato vent’anni durante i quali il suo ‘culto’ non ha fatto che crescere e diffondersi, anche grazie all’avvento di Internet, attraverso siti a lui dedicati, MP3 da scaricare online, lo scambio di materiale discografico tra collezionisti, nel 2002 Flavio ricompare sulle scene e pubblica “Il manuale del cantautore” pubblicato da Vitaminic. “La scomparsa di Majorana”, del 2015, viene definito “…un capolavoro” da Christian Zingales della rivista Blow Up, che lo inserisce al secondo posto nella top 10 dei migliori album usciti nell’anno, “…un disco che in futuro sarà adorato come un monolite sacro”. Nel 2017 pubblica “Le promesse del mondo”, presentato anche sul palco del FolkClub in un memorabile concerto. Dopo anni di fremente attesa da parte di tutti i suoi fan, è previsto finalmente in uscita tra fine 2025 e inizio 2026 un nuovo album di inediti e il ritorno sulle scene di Flavio con un nuovo tour. Al FolkClub, Flavio Giurato (voce e chitarra) sarà accompagnato da Mattia Candeloro (chitarra elettrica), Federico Zanetti (basso) e Daniele Ciucci Giuliani (batteria).