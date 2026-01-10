Museo Egizio al via la nuova stagione concertistica di Onde

Le matinée musicali tornano al Museo Egizio e diventano un appuntamento fisso. Dopo il successo della prima edizione dell'estate 2025, Onde si rinnova nel 2026 con una stagione di dodici concerti gratuiti che consolidano la partnership tra il museo e tre delle principali istituzioni musicali torinesi: l'Orchestra Filarmonica di Torino, il Conservatorio Statale "Giuseppe Verdi" e la Fondazione Merz.

Da domenica 18 gennaio a dicembre 2026, la suggestiva Galleria dei Re ospiterà ogni mese una domenica mattina dedicata alla musica, in un programma che spazia dal barocco al jazz, dalla musica contemporanea alle contaminazioni tra Oriente e Occidente.

"La scelta di rendere Onde un appuntamento stabile nel calendario culturale della città nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra il Museo Egizio e le istituzioni musicali del territorio", dichiara Christian Greco, direttore del Museo Egizio. "Questo nuovo sodalizio rappresenta un modello di collaborazione virtuosa, dove la ricerca archeologica e le arti si incontrano per generare esperienze culturali innovative e accessibili gratuitamente alla comunità".

La rassegna conferma il ruolo del Museo Egizio come laboratorio della contemporaneità, dove la storia millenaria dell'antico Egitto dialoga con i linguaggi artistici del presente attraverso progetti multidisciplinari che intrecciano archeologia, musica e arte contemporanea.

Per info: www.museoegizio.it



