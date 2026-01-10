 / Cultura e spettacoli

Anna Magnani: al Centro Incontro di corso Casale una conferenza sulla donna simbolo del Neorealismo

Mercoledì 14 gennaio

Mercoledì 14 gennaio, alle 15.30, presso il “Centro Incontro Casale 212” di corso Casale 212, Debora Bocchiardo proporrà una conferenza di Storia del Cinema dal titolo “Anna
Magnani: donna simbolo del Neorealismo”.

La vita e la carriera della grande attrice italiana, volto iconico del cinema degli anni ’40 e ’50, verranno narrate con immagini e racconti relativi alle sue scelte personali ed artistiche.
Debora Bocchiardo, giornalista e autrice, laureata in Storia e Critica del Cinema, propone da oltre venti anni incontri di Storia del Cinema in tutto il Piemonte. Si tratta di conferenze
adatte a tutti, della durata di circa un’ora e mezza, con brevi filmati e un linguaggio accattivante e comprensibile. Un modo semplice e divertente per riscoprire il genio di attori
e registi senza dimenticare il loro lato umano e il grande valore della loro arte. 

Ingresso Libero. 

comunicato stampa

