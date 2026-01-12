Chivasso rilancia il Mercà d’la Tola: via il bando per il mercato dell’antiquariato, del collezionismo e del vintage

Al Comune di Chivasso è stato pubblicato il bando per individuare il soggetto attuatore del nuovo “Mercà d’la Tola”, il mercato dedicato all’antiquariato, al collezionismo e al vintage, che tornerà attivo a partire dal prossimo mese di marzo.

L’iniziativa commerciale si terrà ogni quarta domenica del mese, tranne agosto, fino a novembre nelle aree di Piazza Carta di Chivasso, Piazza d’Armi (lato nord-ovest) e lungo il viale pedonale prospiciente via Torino. Sono previsti almeno 100 posteggi, con possibilità di includere una quota riservata ai prodotti alimentari tipici regionali.

Il soggetto attuatore selezionato avrà il compito di gestire l’intera organizzazione del Mercà d’la Tola per un biennio, con possibilità di proroga. Dovrà occuparsi della selezione degli operatori, della promozione, della sicurezza e delle attività collaterali, nel rispetto del regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale lo scorso mese di dicembre.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12:00 di venerdì 30 gennaio. La procedura si svolge interamente tramite la piattaforma telematica del Comune di Chivasso, accessibile al link https://chivasso-appalti.maggiolicloud.it.

Il Mercà d’la Tola si propone come un appuntamento fisso per appassionati, curiosi e visitatori, contribuendo alla vivacità culturale e commerciale della città. Un’occasione per riscoprire oggetti del passato, collezioni rare e atmosfere senza tempo, in un contesto urbano accogliente e ben organizzato.