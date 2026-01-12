Caldaia in blocco all'Istituto Bodoni-Paravia: studenti e docenti restano freddo

Mattinata gelida per studenti e personale dell’Istituto Bodoni-Paravia di Torino, dove oggi si è verificato un blocco improvviso della caldaia, lasciando il plesso senza riscaldamento. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla dirigenza scolastica, che ha avvisato la comunità scolastica invitando tutti a “coprirsi adeguatamente” in attesa del ripristino del sistema.

Città Metropolitana subito allertata

La Città Metropolitana, ente responsabile dell’edificio, è stata immediatamente allertata e ha attivato i tecnici per un intervento urgente. Al momento non è ancora chiaro quando sarà risolto il guasto, né quali siano le cause precise del malfunzionamento.

La dirigenza scolastica del plesso di via Ponchielli ha fatto sapere che seguiranno aggiornamenti non appena gli enti preposti forniranno ulteriori dettagli sulla tempistica di intervento.