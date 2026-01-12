 / Viabilità e trasporti

Smog, scatta il semaforo arancione: da domani stop ai diesel Euro 5

Superato il valore di 50 mcg/mc di concentrazione di Pm10 per tre giorni consecutivi

Foto generica d'archivio

Domani, martedì 13 gennaio, e mercoledì 14 a Torino le misure di limitazione del traffico passeranno al livello arancio. I dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte evidenziano infatti il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di Pm10 nell’aria per tre giorni consecutivi.

Si fermano anche gli Euro 5

 Alle limitazioni strutturali in vigore, per il trasporto persone si aggiungerà il blocco dei veicoli diesel con omologazione Euro 5 valido tutti i giorni dalle 8 alle 19. Stessa regola anche per i veicoli adibiti al trasporto merci, che vedranno il divieto di circolazione estendersi ai diesel con omologazione Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 dalle 8 alle 19. 

Con l’attivazione del livello arancio si fermeranno anche tutti i veicoli dotati di dispositivo ‘Move In’.

