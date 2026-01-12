A Nichelino una grande festa per celebrare i 100 anni di nonno Umberto

Ci sono compleanni e compleanni. Nei giorni scorsi a Nichelino ne è stato festeggiato uno davvero speciale, un traguardo che riescono a centrare in pochissimi: i 100 anni.

La presenza delle istituzioni

Per celebrare il secolo di vita di Umberto Cupitò, oltre alla famiglia e ai parenti, si sono mobilitate anche le istituzioni. Il compleanno di 'nonno Umberto', come è soprannominato da tutti, è stata un'occasione di festa per tutta la città, così erano presenti sia il sindaco Giampiero Tolardo che gli assessori Giorgia Ruggiero e Alessandro Azzolina, oltre alla consigliera regionale Valentina Cera. Una testimonianza di affetto del territorio per una persona che è arrivata in grande forma a questo traguardo centenario, come dimostrano le foto che corredano queste righe.

Il ringraziamento dei familiari

Poi alle istituzioni e al Comitato di Quartiere Castello è arrivato il "grazie di cuore per aver condiviso con noi un momento così importante come i 100 anni di nonno Umberto. Un gesto di grande attenzione e vicinanza che ci ha emozionato profondamente", ha detto la famiglia. Momenti come questi non si possono dimenticare.