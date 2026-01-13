Faccia a faccia tra Lo Russo ed il neo Questore Gambino. Il sindaco: "A Torino più agenti e telecamere"

Più poliziotti e telecamere di controllo nelle strade di Torino. Sono questi i temi che il sindaco Stefano Lo Russo ha affrontato ieri durante il faccia a faccia con il nuovo Questore Massimo Gambino, nominato a metà dello scorso mese di dicembre ed insediatosi ufficialmente nelle scorse ore nel capoluogo piemontese.

Mancano 200 agenti

Un primo colloquio, durante il quale il primo cittadino è tornato a ribadire l'appello lanciato più volte al Governo: "Noi abbiamo assoluta esigenza che arrivino più poliziotti a Torino, perché abbiamo delle carenze di organico molto gravi. E' un questione che non si può più rimandare". Alla nostra Questura, rispetto alla pianta organica, mancano infatti oltre 200 agenti.

"Come sindaco - ha proseguito - ricevo molte segnalazioni relativamente alla sicurezza urbana in alcune aree, di cui mi sono fatto interprete. La polizia è essenziale per garantire la sicurezza, per permettere alle persone di poter circolare in maniera in maniera tranquilla e serena: spero davvero che il ministero ci ascolti. Noi al Questore, come sempre abbiamo fatto con tutti i suoi predecessori, forniremo la nostra piena collaborazione e quella della Polizia Municipale".

Nuove telecamere

E in uno degli ultimi Comitati per la Sicurezza Pubblica, la Città ha chiesto di poter installare nuove telecamere in alcune zone critiche. "Spero - ha commentato oggi Lo Russo ai microfoni di To Radio - che questa richiesta venga accolta: il presidio delle forze dell'ordine, così come gli occhi elettronici, non risolvono i problemi ma sono tutti elementi che contribuiscono alla sicurezza".