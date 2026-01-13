 / Cronaca

Cronaca | 13 gennaio 2026, 12:25

Grossa perdita di gas a Chivasso per una condotta danneggiata, momenti di paura

Il pronto intervento dei tecnici Italgas ha permesso di mettere in sicurezza l’area

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

Nella mattina di oggi, martedì 13 gennaio, in via Blatta angolo via Barraggino a Chivasso, un’impresa estranea a Italgas, impegnata in lavori su altri sottoservizi, ha danneggiato una condotta del gas provocando una dispersione. 

Intervenuti tecnici Italgas

I tecnici Italgas, intervenuti tempestivamente, hanno rapidamente messo in sicurezza l’area interrompendo la fuoriuscita di gas. I tecnici stimano di completare la riparazione del danno e di ripristinare i normali livelli del servizio entro la serata.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium