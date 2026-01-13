Grossa perdita di gas a Chivasso per una condotta danneggiata, momenti di paura

Nella mattina di oggi, martedì 13 gennaio, in via Blatta angolo via Barraggino a Chivasso, un’impresa estranea a Italgas, impegnata in lavori su altri sottoservizi, ha danneggiato una condotta del gas provocando una dispersione.
Intervenuti tecnici Italgas
I tecnici Italgas, intervenuti tempestivamente, hanno rapidamente messo in sicurezza l’area interrompendo la fuoriuscita di gas. I tecnici stimano di completare la riparazione del danno e di ripristinare i normali livelli del servizio entro la serata.