Il paradosso delIa ZTL: multati i carri attrezzi che trasportano le auto della Polizia

Carri attrezzi multati perché passano dalla ZTL, anche se stanno trasportando auto della Polizia. Succede a Torino per un problema normativo: il soccorso stradale può richiedere a posteriori il permesso di passaggio nella zona a traffico limitato, ma solo se il veicolo in panne si trova effettivamente all'interno della ZTL. Non però se sia necessario soltanto il passaggio.

Ma non si può evitare il transito

Ma, in alcuni casi, il transito da strade come via XX Settembre o via Accademia Albertina è quasi obbligatorio per i carri attrezzi, che devono accompagnare poliziotti e auto di servizio in centrale il più velocemente possibile, affinché tornino operativi, oppure per rimuovere le vetture mentre bloccano il traffico o i mezzi pubblici.

Solo 20 i carri attrezzi autorizzati

Sono infatti soltanto una ventina i carri attrezzi che possono rimuovere vetture particolari come ambulanze o auto delle forze dell'ordine: devono essere titolari di accordi e convenzioni e garantire dei tempi di intervento massimi.

Una soluzione proposta dalle ditte di soccorso stradale che si sono ritrovate in queste situazioni è di inserire il passaggio in ZTL tra le ipotesi di esenzione a posteriori anche nel caso in cui abbiano dovuto trasportare persone e mezzi delle forze dell'ordine transitando da strade a traffico limitato. L'ipotesi è di allegare, oltre alla documentazione già richiesta, una dichiarazione rilasciata dall'Ente a favore del quale è stato effettuato l'intervento che provi la necessità di transito in ZTL.