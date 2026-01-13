Gatto morto di fronte al Municipio: si fa largo l’ipotesi di un abbandono ‘imprudente’

“Le indagini sono in corso, ma potrebbe non trattarsi di un gesto minatorio” tira un sospiro di sollievo il sindaco di Villafranca Piemonte Agostino Bottano, dopo il ritrovamento del gatto nero morto di fronte alla porta del municipio.

“Verso le 8 sono stato avvisato dagli amici e sono passato sotto l’ala, ritrovando l’animale rigido in una cesta di plastica, di quelle che si usano per la frutta e verdura” racconta. “Di primo acchito, per le modalità, ho pensato fosse un gesto minatorio, visto che si stanno moltiplicando nel Paese gli attacchi alle istituzioni, e lunedì ho denunciato il fatto alle forze dell’ordine, perché era giusto fare chiarezza” spiega Bottano.

Altre ipotesi che si sono fatte largo erano quelle di una protesta dopo le lamentele, che sono finite anche sui social, per la gestione dei gatti randagi oppure dell’abbandono imprudente, ma ‘in buonafede’, di un animale trovato morto in paese: “Parrebbe essere questa l’ipotesi più plausibile. Ma le forze dell’ordine stanno procedendo con le loro verifiche” non si sbottona il sindaco, che però è sollevato dal fatto che a Villafranca non si registri un atto intimidatorio, che avrebbe preoccupato anche il personale comunale.

Nel frattempo, anche la minoranza di Villafranca Ascolta aveva preso posizione sull’accaduto: “In merito all’abbandono di un gatto morto davanti al municipio esprimiamo condanna per l’ignobile gesto e piena fiducia nel lavoro dell’autorità di pubblica sicurezza per chiarire l’episodio, auspicando che lo sforzo economico per la videosorveglianza del territorio dia buoni frutti”.

Proprio le telecamere avrebbero già permesso di individuare il responsabile del gesto, anche se c’è ancora riserbo. Bottano si limita a evidenziare come in paese ci siano “50 telecamere e siano utili per le indagini e per contrastare episodi come quelli di vandalismo”.