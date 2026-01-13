Scipparono una collana durante un Festival di musica in Belgio: in manette due persone di 27 e 37 anni

Due italiani, rispettivamente di 27 e 37 anni, sono stati arrestati dalla Polizia perché ricercati dalle autorità del Belgio. Sulla loro testa, infatti, pende un mandato di arresto europeo dal mese di settembre con le accuse di rapina, associazione a delinquere e minaccia.

Il primo è stato rintracciato in Val di Susa, mentre il secondo è stato trovato nella prima cintura torinese.

I fatti per i quali sono accusati risalgono a luglio 2024. I due, insieme a una terza persona rimasta ignota, avevano rapinato una collana ad una persona nel corso di un festival di musica internazionale. Per questi fatti sono stati condannati in via definitiva a due anni di reclusione e ad una multa di 1600 euro.