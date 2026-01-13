 / Cronaca

Cronaca | 13 gennaio 2026, 09:35

Scipparono una collana durante un Festival di musica in Belgio: in manette due persone di 27 e 37 anni

Ad arrestarli, gli agenti di Polizia che li hanno rintracciati rispettivamente in val di Susa e nella cintura di Torino. I fatti risalgono a luglio 2024 e coinvolgono anche una terza persona, ancora ignota. Le accuse sono di rapina, minacce e associazione a delinquere

Due persone sono state arrestate dalla Polizia

Due persone sono state arrestate dalla Polizia

Due italiani, rispettivamente di 27 e 37 anni, sono stati arrestati dalla Polizia perché ricercati dalle autorità del Belgio. Sulla loro testa, infatti, pende un mandato di arresto europeo dal mese di settembre con le accuse di rapina, associazione a delinquere e minaccia.

Il primo è stato rintracciato in Val di Susa, mentre il secondo è stato trovato nella prima cintura torinese.

I fatti per i quali sono accusati risalgono a luglio 2024. I due, insieme a una terza persona rimasta ignota, avevano rapinato una collana ad una persona nel corso di un festival di musica internazionale. Per questi fatti sono stati condannati in via definitiva a due anni di reclusione e ad una multa di 1600 euro.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium