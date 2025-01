Sicurezza in collina, niente dossi e strisce rialzate in Strada Comunale di Pecetto

I residenti della collina chiedono più sicurezza in Strada Comunale di Pecetto. A raccogliere le segnalazioni dei cittadini è stato il capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale Simone Fissolo, che già da febbraio 2013 ha cercato di raggiungere la Circoscrizione 8 per sollevare il problema dell'elevata velocità delle auto in quel tratto di strada.

In particolare, Fissolo ha interpellato l'assessora alla viabilità Chiara Foglietta sui dossi che in passato erano presenti prima dell'incrocio con le strade San Vincenzo e Val San Martino e sull'ipotesi di realizzare un attraversamento pedonale rialzato di fronte alla Chiesa di Santa Margherita.

Foglietta ha però spiegato come non sia possibile esaudire le richieste dei residenti. "I dossi - ha risposto - non sono più presenti dal 2013 in seguito a indicazione ministeriale, in quanto venivano divelti dal passaggio di mezzi spazzaneve. Sono invece mantenuti quelli a effetto ottico e il limite di velocità a 30 km/h. Riguardo l'attraversamento pedonale rialzato di fronte alla Chiesa di Santa Margherita, si ritiene invece che tale proposta non avrebbe i requisiti di sicurezza adeguati".

"L'incrocio tra Strada comunale di Pecetto con strada San Vincenzo e strada comunale Val San Martino è un punto pericoloso - ha commentato Fissolo - e i residenti mi hanno segnalato il mancato ripristino dei dossi preesistenti che contribuivano a contenere la velocità dei veicoli. Per lo stesso motivo sarebbe importante posizionare un attraversamento pedonale rialzato sempre su strada Pecetto, in prossimità della Chiesa di Santa Margherita, con il duplice obiettivo di scoraggiare la velocità dei veicoli in transito e garantire maggiore sicurezza ai numerosi pedoni".

"Oggi posso finalmente rispondere ai cittadini quanto riportato dall'assessora, cioè che i dossi creano dei problemi quando passa lo spazzaneve. Alla luce della risposta burocratica dell'Assessora Foglietta, ci aspettiamo che la segnaletica orizzontale venga ridisegnata presto e che sia fatto rispettare il limite dei 30km/h previsti", ha concluso Fissolo.