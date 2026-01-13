Un gatto nero morto davanti alla porta del municipio

Un gatto nero morto, in una scatola, davanti alla porta del Municipio. L’hanno trovato domenica mattina e quel macabro ritrovamento ha fatto pensare a un atto intimidatorio: vista la cura con cui l’animale era stato riposto.

Il sindaco di Villafranca Piemonte, Agostino Bottano, parla di “un gesto grave, offensivo e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il confronto civile, il rispetto delle istituzioni e il senso di comunità che da sempre contraddistinguono Villafranca Piemonte” e ha segnalato il fatto alle autorità competenti: “Grazie al sistema di videosorveglianza comunale, tutte le immagini verranno acquisite e conservate, nella speranza di poter individuare al più presto la persona responsabile di questo vile gesto”.

Bottano sottolinea come episodi simili “non colpiscono una persona, ma l’intera comunità” e invita l’autore a farsi vivo da lui o dalle forze dell’ordine per spiegare le sue motivazioni. Oltre a un atto intimidatorio nei confronti del Comune, se l’animale fosse stato ucciso o avvelenato, ci sarebbero ulteriori profili penali con cui fare i conti.

Un precedente preoccupante

Non è la prima volta che un fatto preoccupante turba Villafranca Piemonte. Lunedì 20 aprile 2020, ignoti hanno tentato di incendiare l’auto del primo cittadino sotto la finestra di casa. Fortunatamente Bottano ha sentito subito il forte odore e dalla finestra ha visto uno straccio che bruciava sul parabrezza della sua Bmw.

Ma c’è anche chi non vuole pensare a un atto intimidatorio così forte e sconcertante, anche per l’assenza di un biglietto, e ipotizza che si possa trattare di un abbandono di un animale morto ritrovato in paese e portato davanti al Comune come per dire “occupatevene voi”.